拜登首次声明支持日北首脑会谈

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韩国国际广播电台报道：日本首相岸田文雄于当地时间10日获得了美国总统拜登对推动举办日北首脑会谈的首次公开支持。岸田文雄和拜登当天在美国白宫举行首脑会谈后召开了联合记者见面会。会上，岸田文雄就日北首脑会谈事宜表示，将继续与北韩展开旨在解决多项问题的高级别磋商。此前北韩对举办日北首脑会谈表示了拒绝。岸田文雄还表示，日本与北韩间建立可取得成果的关系符合两国利益，且十分有利于地区和平稳定。拜登对岸田文雄的这一举措表示支持。他在回答相关询问时表示，我们讨论了这一话题，双方一致认为，北韩应打消国际社会对其人权和人道主义状况的担忧，包括立刻解决遭绑架的日本人问题。拜登还表示，美国对盟友获得与北韩展开对话的机会表示欢迎、相信日本和岸田总理、认为寻求与北韩的对话具有积极的意义。受执政党自民党非法资金问题的影响，岸田文雄的支持率在10%与20%之间徘徊，面临下台危机，若能通过日北首脑会谈为解决遭绑架的日本人问题、减轻北韩挑衅威胁等制造机会，将被认为是巨大的政治成果。岸田文雄多次表明愿与北韩国务委员长金正恩举行首脑会谈，以解决遭绑架日本人问题。据悉，两国自去年以来持续进行私下接触。不过由于日本不断提出遭绑架日本人问题，上月北韩劳动党副部长金与正、外务相崔善姬表示，不会推进举办北日首脑会谈。不过外交界认为，北韩的这一态度是围绕首脑会谈议题的博弈，双方举行会谈的可能性并未完全消失。