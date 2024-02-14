韩3月就业人数增加17.3万 为三年来的最小增幅

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韩国国际广播电台报道：受基数效应和异常气温等影响，3月韩国就业人数增幅创三年来的最小值。青年就业人数出现8个月来的最大减幅，青年雇佣率也时隔6个月首次出现负值。受半导体行业回暖的影响，制造业就业人数连续4个月呈增加趋势，而因内需不振处于下降趋势的住宿、餐饮业的就业人数时隔3个月转为增长。据韩国统计厅12日发布的“三月雇佣动向”资料显示，3月韩国15岁以上就业人数为2839.6万人，较去年同期增加17.3万人。2021年2月新冠疫情大流行期间，韩国就业人数减少47.3万人，今年3月的就业人数增幅为三年零一个月以来的最低水平。就业人数增幅于2022年1月达到峰值113.5万人，随后放缓，直至今年2月一直维持在20万至30万人之间。韩国统计厅社会统计局长徐韻朱表示，3月就业人数增幅收窄是受到去年3月就业人数大幅增加的基数效应的影响，再加之气温下降，农林渔业领域就业人数的减幅较大。从年龄来看，青年(15岁至29岁)就业人数同比减少13.1万人，减幅最大。随着青年就业人数的大幅减少，其雇佣率也较一年前下降0.3个百分点，达45.9%，6个月来首次出现下降趋势。受批发零售业和建设业等领域不振的影响，40岁年龄段的就业人数减少7.9万人。相反，60岁及以上就业人数增加23.3万人，带动了整体就业人数的增长。30岁年龄段和50岁年龄段的就业人数也分别增加9.1万人和5.9万人。