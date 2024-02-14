韩国央行连续十次冻结基准利率

韩国国际广播电台报道：韩国银行（央行）12日再次将基准利率维持在3.5%不变，保持了紧缩基调。分析认为，在货币政策首要目标物价稳定方面，消费者物价上涨率连续两个月超过3%，不仅农产品价格，连油价也出现波动的情况下，如果急于下调利率，有可能重新点燃通货膨胀（物价上涨）的火种。再加上考虑到与美国(5.25∼5.50%)有史以来最大的利率差距（2.0%p），美联储（Fed）担心价格“波动(bumpy)”并不急于调低，韩国央行没有必要冒着资金外流和汇率不稳定等风险，在美联储之前调低利率。韩国银行金融货币委员会（以下简称为“金融货币委员会”）当天上午9时召开今年第三次货币政策方向会议，决定维持基准利率3.5%不变。2020年3月16日，金融货币委员会为应对新冠疫情（COVID-19）冲击，将基准利率一次性下调0.50个百分点，即所谓的“大降息”（1.25%降至0.75%），并于同年5月28日进一步予以下调（0.75%降至0.50%），在两个月内迅速下调了0.75个百分点。此后，金融货币委员会连续九次维持利率不变，直至2021年8月26日，时隔15个月将基准利率提高0.25个百分点，货币政策开始转向紧缩基调。基准利率在2021年11月、2022年1月、4月、5月、7月、8月、10月、11月和2023年1月共八次上调0.25个百分点，两次上调了0.50个百分点，总计上调了3.00个百分点。但利率上调趋势在去年2月因冻结而被打破，3.5%的基准利率从去年1月底至今持续了一年零两个月。