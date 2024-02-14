韩美日举行海上联合演习 提高北核应对能力

韩国国际广播电台报道：韩国、美国和日本为提高北韩核导威胁的应对能力和搜救遇险船舶能力，举行了海上联合演习。海军表示，韩美海军和日本海上自卫队11日至12日在济州南部公海举行了为期两天的海上演习。韩国海军“西厓柳成龙”号宙斯盾驱逐舰、美国海军“西奥多·罗斯福”号(Theodore Roosevelt)航空母舰、“霍华德”号(Howard)、“丹尼尔·井上”号(Daniel Inouye)、“罗素”号(Russell)宙斯盾驱逐舰、日本海上自卫队“有明”号(Ariake)驱逐舰共六艘舰艇参加演习。此次演习是为了落实韩美日国防当局根据去年8月三国首脑达成的《戴维营协议》所共同制定的多年三方训练计划而进行的。海军表示，在近期北韩发射弹道导弹等核导威胁持续升级的情况下，此次演习着重于提高韩美日的共同应对能力。韩美日还举行了反潜演练，提高对北韩潜艇和潜射弹道导弹（SLBM）等水下威胁的应对能力。另外，为遏制北韩非法大规模杀伤性武器（WMD）的海上运输，还进行了海洋拦截训练和遇险船舶的搜救训练。参加演习的“西厓柳成龙”号驱逐舰舰长白俊哲（音译）上校说，此次演习成为韩美日三国通过紧密合作提高北韩核导威胁持续升级的应对能力和对遇险船舶提供人道主义救援能力的大好机会。