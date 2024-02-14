韩美商定加强延伸威慑 举行模拟北韩核攻击的桌面演习

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韩国国际广播电台报道：韩国与美国决定举行模拟北韩使用核武器的桌面演习(TTX)，以加强对北韩核威胁的应对能力。美国国防部表示，韩美当地时间11日在美国华盛顿举行的韩美联合国防协商机制(KIDD)第24次会议上达成上述协议。举行模拟北韩使用核武器的桌面演习是韩美核磋商小组（NCG）此前达成的协议事项。双方商定，若北韩进行威胁地区和平与稳定的挑衅、威胁行动，双方将通过密切配合进行应对来展示韩美同盟的力量。美国重申其承诺利用包括核武器、传统武器、导弹防御、尖端无核力量等所有军事力量防御韩国。双方共同认为，北俄军事合作危害包括韩半岛在内的印太和欧洲地区的和平稳定，将与国际社会保持紧密合作予以应对。韩国国防部国防政策室长赵昌来（音译）、美国国防部印太安全事务助理部长伊利·拉特纳（Ely Ratner）等两国国防和外交领域的高层官员出席了会议。双方商定，韩美联合军演将持续举行，以立即应对韩半岛迅速变化的安全环境。双方还一致认为有必要改善训练条件，例如共同使用韩国的设施和领空，以便韩美两军能进行犹如实战的训练。双方还决定使用两国的科技力量，进一步实现同盟力量的现代化。双方共同认为，韩国近期发射的军事侦察卫星对韩美联合侦察监视力量做出了贡献，将通过国防太空合作会议（SCWG）继续加强同盟的太空力量。双方还商讨成立进行科学技术合作的韩美高级别委员会的方案，并就韩方提议举行韩美联合国防科技会议进行了讨论。双方还就加强防御产业基础和维护、维修和大修 (MRO)领域的合作进行了协商。