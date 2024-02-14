中国媒体：赵乐际访北与崔龙海会谈

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韩国国际广播电台报道：据中国媒体报道，中国中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长赵乐际在访问北韩的首日11日与北韩劳动党中央政治局常委、最高人民会议常任委员会委员长崔龙海进行会谈，表示应加强双边高层交流。崔龙海委员长回应称，应深化各领域的交流与合作。以中国和北韩建交75周年为契机，中国国家主席习近平和北韩国务委员长金正恩是否举行首脑会谈备受关注。据中国外交部透露，赵乐际委员长11日在平壤与崔龙海委员长举行会谈时表示，中方愿与北韩一道，以75周年友好年为契机，加强高层交往、深化互利合作、促进人文交流、加强战略协作，推动北中关系继续向前发展。同时，赵乐际还引用了习近平主席的话对崔龙海表示，中国政府高度重视北中传统友好合作关系，巩固和发展北中关系始终是中国坚定不移的战略方针。 赵乐际强调，今年是“北中建交75周年”，习近平总书记同金正恩委员长互致新年贺电，共同宣布将2024年指定为“北中友好年”并决定在各领域开展纪念活动。崔龙海表示，北中友谊是用鲜血铸成的，历史悠久、根基深厚，这是双方共同的宝贵遗产和财富。在金正恩委员长和习近平总书记的战略领导下，北中友好关系进入了新时代，有力彰显双方关系的生命力和牢不可破。北韩愿同中方携手努力，以建交75周年友好年为契机，传承和发展双方传统友谊、深化各领域交流合作，推动友好合作关系不断发展。中国外交部透露，赵乐际与崔龙海两位领导人一同出席了北韩为中国党政代表团举行的欢迎晚宴。赵乐际委员长11日下午抵达平壤顺安机场，在崔龙海委员长的迎接下开始了访北日程。赵乐际委员长是继新冠疫情以后访问北韩的中国最高级别官员。他将在北韩停留至13日，参加“北中友好年活动开幕式”等行程。在访北期间，赵乐际委员长还会与北韩国务委员长金正恩会面。因新冠病毒蔓延而在2020 年关闭边境的北韩于去年 8 月开始限制性地与中国恢复交流。