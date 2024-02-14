北韩与中国时隔五年展开高级别交流

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韩国国际广播电台报道：据中国官方媒体新华社和北韩媒体朝中社报道，访问北韩的中国全国人大常委会委员长赵乐际13日与北韩劳动党总书记金正恩会晤。这是自2019年1月、6月两次北中首脑会谈之后，中国中共政治局常委级别高官首次访问北韩，北韩予以了隆重接待。赵乐际此行是为出席本月12日在东平壤大剧院举行的“北中友好年”开幕仪式。有分析认为，乌克兰战争爆发后，北韩与俄罗斯迅速走近，与中国则相对疏远，中国试图借两国建交75周年的机会，再次拉近与北韩的关系。值得关注的是，双方是否在赵乐际访北期间讨论了经济合作方案。据朝中社报道，赵乐际访问了平壤江东综合温室农场，参观了生产流程高度集成、优化和智能化的数个温室。友好访问代表团安排与经济有关的行程可谓罕见。上月竣工的江东温室农场旨在向平壤周边地区供应粮食，国务委员长金正恩称之为“今年最大的经济成果”。不久前，联合国安理会对北制裁专家组因俄罗斯行使否决权，将于本月底结束工作，中国则在投票中弃权。随着对北制裁监视机制的消失，人们越来越担心中国与北韩、北韩与俄罗斯之间的非法经济合作将愈发大胆。韩国政府表示，正在关注北韩与中国之间关系的变化。统一部发言人具炳杉说，中国和北韩表明将加强交流合作，韩国正关注北韩与中国的关系走向。具炳杉强调，包括韩半岛周边国家在内的有关国家与北韩的所有交流均应遵守安理会决议，并朝着有利于北韩无核化和韩半岛和平的方向展开。