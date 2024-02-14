韩燃油税下调措施再延两个月至6月底

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韩国国际广播电台报道：由于伊朗袭击以色列，韩国政府决定将原定于本月底结束的燃油税下调措施延长两个月。副总理兼企划财政部长官崔相穆15日上午在政府首尔办公大楼主持召开紧急经济长官会议时表示，为了不加重民生负担，现行燃油税下调措施和柴油、压缩天然气（CNG）油价联动补贴将再延长两个月，直至6月底。目前汽油燃油税为615韩元/升，与适用弹性税率前（820韩元/升）相比，低205韩元/升（25%）。若一辆燃油消耗率为10公里/升的汽车每天行驶40公里，每月可节省2.5万韩元油费。这是韩国政府第9次延长燃油税下调措施。柴油和丙丁烷（LPG，Liquefied Petroleum Gas）的下调率为37%，柴油燃油税为369韩元/升（下调212韩元）、丙丁烷为130韩元/升（下调73韩元）。为延长燃油税下调措施，政府将于17日对《交通、能源、环境税法》施行令修正案和《个别消费税》施行令修正案分别进行立法预告。韩国企划财政部表示，此次延长是考虑到了国内外油类价格不确定性因素持续存在。另外，近期水果、蔬菜等食品带动物价走高，不稳定的国际油价或进一步加大物价压力。随着中东危机加剧，本月12日纽约商品交易所布伦特6月原油期货盘中一度涨至92.18美元/桶，最终收涨0.71美元，涨幅为0.8%，报90.45美元/桶。这是布伦特油时隔5个月首次突破92美元。崔相穆表示，将适时采取必要措施，应对金融外汇市场的过度波动。政府将保持高度警惕，建立跨部门紧急应对体系，准备好应对所有可能。