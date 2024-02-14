去年韩国三大电池制造商均跻身全球市场前五名

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韩国国际广播电台报道：韩国三大电池生产商LG能源解决方案（LG Energy Solution）、三星SDI、SK On去年均跻身全球电动汽车电池市场前五名。能源市场调研机构SNE Research在15日公布的《2023年全球EV电池企业销售业绩》中透露了上述情况。数据显示，去年电动汽车电池出货量总计865千瓦时（GWh），按照电池包计算的总销售额约为1320亿美元，约折合182.6万亿韩元。从按销售额计算的市占率来看，中国宁德时代以30.6%排名第一，LG能源解决方案以16.4%位居第二，三星SDI以7.8%排名第三，SK On以7.5%排名第五。从按出货量计算的市占率来看，宁德时代和比亚迪分别以35.6%、15.6%占据冠亚军宝座。LG能源解决方案以14.9%排名第三，SK On以6.6%排名第四，三星SDI以5.7%排名第五。在日本企业中，松下的销售额市占率为3.6%、出货量市占率为4.7%，均排名第六。SNE Research指出，按照出货量计算，十强企业占比94%，五强也达到78.4%。先头企业对市场的支配力极强，这一格局在短期内很难被轻易打破。SNE Research预测，截至明年，汽车电动化的速度将持续放缓。未来两至三年在欧洲和北美拥有稳定的供应链，并获得价格竞争优势，将是未来电池市场的巨大优势。