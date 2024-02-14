美国常驻联合国代表：正在研拟持续发表对北制裁报告的替代方案

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国常驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）15日下午在首尔龙山的国防部大楼拜会韩国国防部长官申源湜时表示，美国正在研拟可持续发表有关违反联合国对北制裁报告的替代方案，并期待与韩国保持密切合作。格林菲尔德表示，北韩开发核武与弹道导弹违反了联合国安理会决议，是破坏国际社会普遍价值的非法行为。尤其是俄罗斯上月对联合国安理会对北韩制裁决议执行的专家小组任期延长案行使了否决权，担心这会使对北制裁的履行出现漏洞，成为北韩高度开发核导的机会。据悉，韩美两国正在研拟在俄罗斯对联合国安理会对北制裁决议执行的专家小组任期延长案行使否决权以后的监视对北制裁的方案。韩国防长申源湜表示，今年是韩国和日本同时担任联合国安理会非常任理事国的一年，希望与常任理事国美国和安理会在多种领域进行合作。申源湜还说明了韩国在国际社会的维和行动等方面所做出的努力，并表示，今后将继续与联合国和美国加强合作。当天，申源湜和格林菲尔德对国际安全局势的不稳定性进一步加深表示忧虑。他们一致认为，为了地区及世界和平与稳定，韩美同盟和联合国层面的合作至关重要。另外，当天双方还就包括以哈军事冲突在内的缓解加沙地区紧张局势和为保护平民扩大人道主义支援方案等交换了意见。据悉，美国常驻联合国代表格林菲尔德访问韩国尚属首次，这是美国常驻联合国代表自2016年10月以后时隔7年6个月再度访韩。