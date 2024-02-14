韩国总统尹锡悦对本次国会议员选举发表立场

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦针对在野党在第22届国会议员选举中获得压倒性胜利的结果表示，政府将以更低的姿态、更灵活的态度进行更多的沟通，首先从自己做起听取国民的心声。尹锡悦16日上午在龙山总统办公室主持召开的第17次国务会议上对国务委员表示，政府应该虚心地接纳本次国会议员选举所体现出的民心。尹锡悦表示，在本人就任总统后的过去两年，虽然只关注国民、踏上了为国利益的道路，但未能达到国民的期待。虽然为了把握正确的国政方向付诸实践而竭尽全力，但不足以让国民切身感受到变化。从大的框架来看，即使是推行为民政策，但细节做得还不够完善。最重要的是必须更加无微不至地关照贫困居民的生活。尹锡悦强调，无论国政方向多么正确、推行多好的政策，如果国民没有真正感受到变化，那么政府就没有尽到职责。政府将进一步走进民生，听取现场困难的呼声，更加积极地眷顾国民的生活。尹锡悦表示，为了大韩民国未来的结构性改革不能停止脚步，政府将继续推进劳动、教育、年金三大改革和医疗改革，但是政府会听取更多合理的意见。为此，应该与国会紧密合作。为了民生稳定，必须向国会详细说明所需预算、法案并加强沟通。尹锡悦总统就伊朗和以色列军事冲突事态表示，不稳定的中东局势直接导致国际油价上涨，这将对韩国经济和供应链产生巨大影响。希望政府各部门启动能源供需和供应链相关的分析管理系统，竭尽全力地做好应对工作。今年是世越号沉船事件十周年，尹锡悦对此表示，虽然该事件已经过去十年，但2014年4月16日的情景依然历历在目。谨向遇难者告慰在天之灵，再次向遗属们表示最深切地慰问。