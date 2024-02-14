日本外交蓝皮书妄称“独岛为日本领土”

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韩国国际广播电台报道：日本政府16日发表《2024外交蓝皮书》反复强调对独岛（日本称“竹岛”）拥有主权，同时对韩国大法院在“日本帝国主义强占韩国时期”强征韩国劳工的受害方诉讼中命令日本被告企业赔偿的判决再次明确表达了无法接受的立场。日本外相上川阳子16日在内阁会议上汇报了包括上述内容的《2024外交蓝皮书》。 日本外务省每年4月都会发表记录最近国际形势和日本外交活动的白皮书。日本政府对独岛主权问题反复主张称，“无论从历史事实，还是国际法上看，独岛分明就是日本的固有领土。” 今年的《外交蓝皮书》中也包括了这样的见解。据日本共同通信社报道，日本政府对韩国大法院做出的在日帝时期强征劳工诉讼中命令日本被告企业赔偿的判决也表明了"绝对不能接受"的立场。 日本政府每次在韩国做强征劳工被害诉讼判决时都强烈反对，主张必须通过韩国政府去年3月提出的“第三方代赔”方案予以解决。“第三方代赔”方案是指行政安全部下属的日帝强征劳工受害者支援财团通过民间自发捐出的资金，向诉讼中获得赔偿判决的受害者支付赔偿金和延迟利息。日本共同通信社报道说，日本自2010年发表外交蓝皮书后时隔14年再次将韩国称为"伙伴"，明确表明了与韩国的关系至关重要。考虑到印度太平洋安全环境日益严峻，并称，日本和韩国没有比像现在这样需要密切合作的时候。日本《外交蓝皮书》在对中国的记述中，时隔五年再次添加了“战略互惠关系"一词。中国国家主席习近平和日本首相岸田文雄在去年11月举行的首脑会谈中再次确认了"战略互惠关系"。据悉，“战略互惠关系”是中日两国2008年发表的联合声明中使用的用语。声明称，两国一致认为，双方对亚太地区乃至世界和平、稳定、发展负有责任，双方为和平与友好进行长期合作是唯一的选择。