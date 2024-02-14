IMF：韩国去年政府债务占GDP比重达55.2% 2029年将逼近60%

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韩国国际广播电台报道：韩国2021年政府债务占国内生产总值(GDP)的比重(国家债务+非盈利公共机构负债)首次超过50%，预计2029年将逼近60%。国际货币基金组织(IMF)当地时间17日发布《财政监测报告》(Fiscal Monitor)，针对包括韩国、美国、日本等国在内的37个经济发达国家的政府债务占GDP比重进行了分析与推测。据IMF统计，韩国政府债务占GDP比重2015年为40.8%，2019年为42.1%，新冠疫情流行的2020年剧增至48.7%，2021年升至51.3%，首次超过50%。IMF推测，今年韩国的政府债务占GDP比重将达56.6%，此后也会持续增加，2029年将增至59.4%。此前，韩国政府11日在《2023年财政年度国家结算报告》中表示，去年韩国国家债务(D1)占GDP比重为50.4%，为相关统计以来首次超过50%。国家债务和政府债务的对象范围有所不同。国家债务(D1)根据国家财政法由国债、借款、国库债务负担行为构成，而政府债务(D2)为国家债务与非盈利公共机关负债之和。据IMF数据，以2023年为准，韩国的政府债务占GDP比重低于日本(252.4%)、意大利(137.3%)、美国(122.1%)、法国(110.6%)、加拿大(107.1%)、英国(101.1%)、德国(64.3%)等七国集团(G7)。