韩央行行长：本轮美元走强为暂时性现象 央行拥有干预所需资源和手段

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韩国国际广播电台报道：韩国银行行长李昌镛就近期美元兑韩元汇率上涨的问题表示，央行拥有旨在降低波动性的干预行动所需的资源和手段。李昌镛还分析指出，与2022年加息时期相比，此次美国降息推迟的预期对汇率的影响不会持久。李昌镛当地时间17日出席国际货币基金组织春季年会有关对话时表示，韩国汇率小幅脱离了市场基本面可接受的水平，央行拥有旨在降低波动的干预行为所需的资源和手段。李昌镛还指出，除了对美国货币政策预期的变化，韩国汇率还受到地缘政治紧张的影响，邻国的日元和人民币也正承受不少压力，因此汇率在过去数周内受到了极大的影响。不过李昌镛认为，与一年半前美国大幅加息的时期相比，最近汇率骤升的影响是暂时性的。李昌镛表示，当前美元上涨是受到了美联储首次降息将推迟的预期的影响，若美国降息时间表的不确定性消失，新兴国家货币所承受的压力将减小。另外，最近美国成为韩国最大的出口对象国，中国则跌至第二。对于这一现象，李昌镛表示，不认为这仅仅是因为地缘政治的紧张。李昌镛指出，就像过去韩国追赶上日本，中国的技术也在赶超韩国。中国在许多中间品行业拥有很强大的竞争力，而韩国则在过去15年至20年间过于安于现状，这与地缘政治紧张无关。