北韩拆除两条南北铁路路灯 韩政府要求北韩须偿还连接项目信贷

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韩国国际广播电台报道：北韩拆除了通往开城工业园区、金刚山等地的京义线和东海线的沿线路灯。韩国政府对此表示，政府明确指出，相关铁路、公路连接项目是在韩国政府的信贷支持下进行的，北韩有相应的偿还义务。统一部官员18日在与记者见面时表示，拆除路灯的本身明确违反了南北协议的精神。此前，韩国军方消息人士透露，上月军方监视设备拍摄到了北韩拆除京义线、东海线公路数十盏路灯的场面。2000年南北首脑会谈后，韩国政府与北韩就连接京义线、东海线的铁路和公路路段达成一致，截至2008年总计提供了相当于1.329亿美元的信贷，大部分均为连接铁路所需的物资等实物信贷。京义线南北连接工程于2004年结束，然而2016年开城工业园区关闭，2020年新冠疫情（COVID-19）爆发后南北共同联络办公室韩方工作人员撤离，该线就一直没有使用过。2005年通车的东海线最近数年间也不再使用。不过这名官员表示，由于北韩路段的工程未完全结束，信贷发放的时间和金额尚不确定。有意见认为，继在京义线和东海线公路路段埋设地雷之后，北韩又拆除了路灯，这代表北韩的经济状况已经糟糕到需要对被拆路灯的废铁进行再利用。统一部官员表示，这一行为也可以认为是显示了北韩切断包括离散家属团聚、人道主义援助等所有南北关系的决心。