在野党成功推动《粮食管理法》第二修正案提交国会

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韩国国际广播电台报道：共同民主党等在野党提起的《粮食管理法》第二修正案提交国会。此前尹锡悦总统对第一修正案行使否决权后，在野党提起了第二修正案。国会农林畜产食品海洋水产委员会18日上午召开全体会议，议决通过“关于《粮食管理法》部分修正法律案（替代方案）提交国会全体会议审议的议案”。执政党国民力量党反对提交国会，拒绝出席会议。议案在仅有在野党议员出席的情况下进行了无记名投票。在农林畜产食品海洋水产委员会的19名委员中，民主党所属11名委员和无党派委员尹美香参加投票，全票赞成。今年2月，第二修正案在在野党的主导下在全体会议上提交给法制司法委员会。根据《国会法》第86条，法案若在法制司法委员会搁置超过60天，只要获得管辖常任委员会五分之三及以上在职委员的同意，便可要求提交国会全体会议进行审议。修正案的主要内容是，当粮食价格较基准价出现暴跌或暴涨，政府有义务制定并实施收购超额产量、销售政府管理粮等对策。政府和执政党认为，修正案有可能消耗大量国家财政，并引发大米生产过剩，长期或导致米价大跌，因此反对审议法案。尹锡悦总统对去年国会通过的第一修正案行使了否决权。另外，要求建立农产品价格稳定制度的《农水产品流通和价格稳定法》修正案、延长世越号事故受害人治疗期限的《世越号事故受害救济和援助特别法》修正案等也在在野党的主导下提交国会。