韩副总理对编制补充预算持负面看法 指应注重民生问题

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国副总理兼企划财政部长官崔相穆对最近在野党提出的编制补充预算要求表明了负面看法，并表示目前更注重民生方面的支援。为出席国际货币基金组织和世界银行年会而访问美国华盛顿的崔相穆当地时间18日与记者见面时表示，比起应对经济低迷，支援民生和社会弱势群体应该是当前财政的作用。他说，今年编制预算时，将相当大一部分分配到了福利和民生方面。崔相穆在提到近期的高物价时表示，对民生困难和物价问题感到心情沉重，从核心物价来看，我国相较其他国家仍属稳定。他说，尽管不稳定因素尚存，各项情况仍有待观察，但目前核心物价继续保持稳定，下半年物价走势趋于稳定的预期也仍然有效。针对大葱价格暴涨等问题，崔相穆说，就农产品的情况来讲，流通结构改善方面存在问题，目前正致力于迅速改善包括在线批发市场在内的各项制度，并制定、实施果业竞争力强化方案。崔相穆还提到了韩元对美元汇率持续走高问题。他表示，正密切进行监控，并根据不同情况制定有应对计划。如有必要，将通过与国际社会的合作向外汇市场释放信息，此次与日本财政大臣会晤、举行韩美日财长会议都是其中的一环。对于货币互换的必要性，崔相穆表示，货币互换是在流动性短缺情况下的应对措施，目前外汇市场的情况并非起因于流动性不足，而是受世界经济环境的影响。