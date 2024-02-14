韩国外交部对巴勒斯坦加入联合国达成共识

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韩国国际广播电台报道：以色列在联合国安理会表决中表示，将召见对巴勒斯坦正式加入联合国成员国决议案投赞成票的韩国等12个国家的大使，韩国外交部对此表示，支持“两国解决方案”，因此投了赞成票。韩国外交部一位有关人士就韩国在建议巴勒斯坦加入联合国的安理会决议案投赞成票一事表示，韩国也是在等待了42年后才加入联合国，这反映了作为比任何人都了解巴勒斯坦加入联合国夙愿的国家共识。外交部人士还表示，作为该地区纠纷的永久解决方案，国际社会一直支持所谓的"两国解决方案"，韩国此次投赞成票再次阐明了支持"两国解决方案"、并为此加强推动政治进程的立场。这位人士还表示，包括发展中国家或非结盟国家的'全球南方'和韩国起到桥梁作用，表现出与这些国家积极参与的意志。此前，联合国安理会于当地时间18日进行了建议巴勒斯坦加入联合国的安理会决议案表决，包括韩国在内的12个安理会理事国投了赞成票。但因美国行使否决权而被否决。另据法新社报道，以色列外交部发言人21日表示，将召见法国、日本、韩国、马耳他、斯洛伐克、厄瓜多尔驻本国大使，传达"强烈抗议"。此前，巴勒斯坦在2011年也曾申请加入联合国正式成员国，但由于美国行驶否决权而告吹。从第二年2012年开始在联合国大会上获得了联合国观察员国资格直至今日。