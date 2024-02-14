韩驻外使领馆负责人会议在首尔开幕

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韩国国际广播电台报道：驻外使领馆负责人会议22日在首尔开幕，会议主题为“地缘政治转型期下韩国的外交战略”。外交部当天启动了为期五天的会议日程，驻各国大使、总领事等180余名驻外使领馆负责人与会。外交部长官赵兑烈致开幕词时指出，过去数十年间，韩国忙于管理南北关系、与周围强国的关系，以致于把我们所遇到的地缘政治环境当成无法避免的命运来接受，习惯于根据即时即地的思路被动地应对。赵兑烈表示，当前威胁韩国生存的地缘政治危机太过复杂，国际社会对韩国的期待也已大幅提高，无法再以这种态度来处理外交政策和事务。赵兑烈指出，当前是正在经历重大变化的时代转型期，重复过去的外交不会再有一席之地，须凭借创新创意的思维和奔走现场的外交来灵活、灵敏地应对时代变化。赵兑烈还提出了对美国、日本、中国、俄罗斯周边四强的外交方向。他表示，在对美外交方面，将切实履行戴维营协议，加快将韩美日合作制度化；在对日外交方面，明年是两国关系正常化60周年，将与日本展开积极磋商，为韩日关系创造新转机。赵兑烈就韩中关系表示，将做出细致努力，确保在不远的未来将举行的韩日中峰会成为推动两国关系发展的机会。在韩俄关系方面，尽管乌克兰战争导致两国关系存在根本性的制约因素，但将尽可能以战略思维进行管理。会议期间，驻外使领馆负责人将摸索在美中战略竞争加剧、北韩核威胁日益露骨、乌克兰和中东战争长期化等地缘政治转型期下的外交战略，并讨论“牢固的安全外交”、“主动走近的经济民生外交”、“全球中枢国家多边外交”等外交部今年重点推进课题的实行方案。