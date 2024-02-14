韩四月前20天出口额增长11% 半导体猛增43%

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韩国国际广播电台报道：4月1日至20日，韩国出口同比增长逾11%。半导体、汽车均实现了两位数增长，带动总体出口扩大。关税厅22日公布的《2024年4月1日至20日进出口情况》显示，4月前20天的出口额为358亿美元，较去年同期增加35.7亿美元，增幅为11.1%；计入开工天数影响的日均出口额同样增长了11.1%。按照各类商品来看，半导体出口增长43%，带动了总体出口。近期连续两个月下滑的汽车出口恢复增长，增幅为12.8%。此外，石油制品（14.8%）、精密机械（6.2%）等的出口也有所增长。钢铁（-2.5%）、汽车零部件（-0.9%）、船舶（-16.7%）出口则出现下滑。按照出口对象国（地区）来看，对美国、中国出口增长，对欧盟出口则出现减少。关税厅官员表示，欧盟出口经由霍尔木兹海峡，近期该地区紧张加剧，对欧盟出口造成了影响。本月前20天，对美出口额为72.28亿美元，高于对华出口额（68.7亿美元）。4月前20天的进口额为385亿美元，同比增长6.1%（22亿美元）。其中，受美元升值的影响，能源进口增长24.8%。贸易收支出现26.47亿美元的逆差。截至上月，单月贸易收支已连续10个月实现顺差。