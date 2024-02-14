北韩连日来宣传金正恩访俄五周年

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韩国国际广播电台报道：北韩官方媒体接连报道国务委员长金正恩首次访问俄罗斯五周年有关纪念活动的消息，前所未有的彰显了北韩与俄罗斯的亲密关系。北韩重视五周年、十周年活动。为纪念金正恩2019年4月25日在符拉迪沃斯托克首次会晤俄罗斯总统普京五周年，北韩举行了各式各样的活动。据朝中社30日报道，在金正恩委员长首次访问俄罗斯五周年的前一天，即24日，北韩举行了俄罗斯共产党等俄罗斯政党和亲北韩俄罗斯团体出席的讨论会。会议结束后，北韩与俄罗斯发布了联合声明，主要内容为北韩和俄罗斯加强战略合作，确信两国的友好合作关系将作为百年大计延续下去。本月26日，北韩驻莫斯科大使馆设宴纪念金正恩委员长访问俄罗斯五周年，并邀请了俄罗斯外交部、国防部和众议院有关人士与会。同一天，在符拉迪沃斯托克也举行了纪念北俄首脑会谈举行五周年的北俄青年友好相逢聚会，社会主义爱国青年同盟中央委员会副委员长金成日（音译）出席了活动，去年金正恩与普京进行第二次会晤后，北韩与俄罗斯各阶层人士的交流日趋增加，在农业、教育、卫生、文化等各方面频繁接触。有观测认为，北韩与俄罗斯广泛加强了各领域的合作，俄罗斯作出的回访承诺即将实现，普京去年9月曾接受金正恩的邀请。北韩外务相崔善姬今年1月访问了俄罗斯，此行被认为是为两国首脑会晤进行工作接触，但北韩并未公布具体内容。