韩美日正在考虑成立替代监视对北韩制裁的联合国专家小组的独立机构

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国、美国、日本等50个联合国成员国当地时间1日表示，尽管联合国安全理事会对北韩制裁委员会下属的专家小组活动结束，但仍需致力于对违反对北韩制裁行为进行客观独立监督的工作。上述50个联合国成员决定，研拟尽早成立由韩美日主导的替代专家小组的独立机构的方案。美国常驻联合国代表琳达·托马斯·格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）当天在联合国总部与49个成员国代表在发表联合声明的会晤中表示，为了应对北韩非法开发大规模杀伤性武器（WMD）和弹道导弹，必须摸索持续客观、独立分析的方案。托马斯·格林菲尔德代表表示，为了实现这一目标，期待与联合国成员国进行合作。联合国安理会对北韩制裁委员会下属的专家小组任期于4月30日结束后于当日正式解散。此前，安理会于3月28日对专家小组任期延长案进行表决，由于常任理事国俄罗斯行使否决权而被否决。专门小组协助安理会对北韩制裁委员会，执行调查违反对北韩制裁疑惑事例的任务，每年两次发表有关违反履行对北韩制裁的深度报告。托马斯·格林菲尔德代表强调称，感谢专家小组为支援核武器不扩散工作所做出的努力，这项工作比任何时候都更加重要，今后也要持续下去。她还表示，对北韩制裁决议依然有效，安理会一直要求北韩遵守多项安理会决议规定的义务。另外，对于设立代替专家小组的监视机构的提问，托马斯·格林菲尔德代表表示，正在考虑众多可能性，目前正与韩国、日本就向其他成员国提出的构想进行密切协商。