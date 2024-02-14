韩产业部长与荷兰、法国主要企业讨论对韩投资问题

韩国国际广播电台报道：韩国产业通商资源部（以下简称“产业部”）3日表示，通商交涉本部长郑仁教先后访问荷兰和法国，就欧洲核心企业对韩投资问题交换了意见。郑仁教在出席法国巴黎举行的经合组织（OECD）理事会部长级会议之前，于当地时间1日至2日前往荷兰，就全球绿色生物企业A公司对韩投资问题进行了讨论。产业部表示，A公司预定在韩国投资建厂。郑仁教说，韩国的绿色生物产业是未来的朝阳产业，期待与A公司的投资合作起到重要作用。他说，通过创造工作岗位和推动出口将对韩国经济作出重大贡献。产业部表示，郑仁教还同荷兰主要未来汽车、航空企业高管等进行了会晤。随后，郑仁教前往法国巴黎，与NXP、雷诺、空中客车(Airbus)、OPMobility、泰雷兹集团(THALES)、Soitec等法国主要企业负责人会面，就对韩国投资问题交换了意见。郑仁教还同进军巴黎当地的韩国企业人士会面，以今年夏天举行巴黎奥运会为契机，讨论了韩企的市场战略和各机构的出口支援方案。政府决定构建综合韩国馆以配合巴黎奥运会，并支援与韩流相关的企业营销、举办与K-POP相关的出口洽谈会等。郑仁教表示，巴黎奥运会是宣扬韩国企业和品牌的大好机会，为扩大家电、汽车、化妆品、食品等韩国高端消费品进军全球市场，民官将组建团队全面提供支援。