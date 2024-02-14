韩学者意见：应考虑在韩半岛形成可自由往来的两个国家

韩国国际广播电台报道：有意见认为，作为新的统一理论，应讨论形成“可以自由往来的两个国家”的体制。汉拿大学教授郑大镇（音译）3日出席在中区高丽亚娜酒店举行的首尔大学统一和平研究院创立18周年纪念学术会议，当天会议的主题是“跨越障碍、实现梦想：南北韩关系的新挑战和统一战略愿景”，郑大镇发表演说时表态如上。现任韩国政府的正式统一方案是1994年时任总统金泳三在光复节发布的“民族共同体统一方案”，其主要内容为在自主、和平、民主的原则下，以和解与合作、南北联合、完成统一国家三个阶段推进统一。不过韩国社会内部对统一的支持率越来越低。北韩也宣布将与韩国分道扬镳，各走各的路。北韩国务委员长金正恩去年底在党中央委员会全体会议中表示，南北关系不再是同族关系，而是敌对的两个国家的关系、战争中的两个交战国。今年1月，金正恩在最高人民会议发表演说时也指示，在宪法中删除“自主、和平统一、民族大团结”等表述。郑大镇指出，南北韩实际上已经走上“两个国家”之路，在这种情况下，打造以韩民族为中心的单一国家并不是正确的方向。郑大镇强调，鉴于因北韩核问题而不能只由南北韩当事人解决韩半岛问题的现状，必须制定新的东北亚秩序。郑大镇提出的可以考虑的方案之一是“连接国家网络”，也就是即使南北韩成为两个国家，但个人也可以自由往来，实时上享有国家统一的情况。郑大镇认为，人为的推进一国两制或单一的统一国家将引发不必要的矛盾，可以维持分裂国家状态，建立个人可以在韩半岛自由生活的方式。