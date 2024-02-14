英专家：北韩是俄乌战争真正胜利者

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韩国国际广播电台报道：有专家指出，北韩正在成为乌克兰战争的真正胜利者。向俄罗斯供应军火的北韩展现出了在国际社会的严厉制裁下仍能从西方获取零部件，并迅速生产、供应导弹的能力。据英国BBC电视台当地时间5日报道，对近期俄罗斯用于攻击乌克兰的北韩产导弹的分析结果显示，北韩绕过制裁，非法获取美国、欧洲生产的零部件，在短短几个月的时间里生产出导弹并供应给俄罗斯最前方部队。英国冲突军备研究所（CAR）对今年1月落在乌克兰哈尔科夫市的导弹残骸进行分析后得出结论，该导弹是北韩的“火星-11”型弹道导弹。在当时公布的分析结果和后期的具体报告中，最令专家震惊的是导弹使用的大部分电子零部件均为近年来在美国、欧洲生产的产品，甚至包括去年3月生产的美国芯片。导弹残骸上还发现了代表2023年的北韩式标注法“112”。BBC指出，最近流传着金正恩正在准备核战争的传闻，但更直接的威胁是为战争火上浇油、加剧世界动荡的北韩武器生产实力。专家指出，北韩长期受到国际社会严厉的制裁，却能轻易绕过制裁、获取最新零部件。联合国安理会于2006年禁止北韩生产弹道导弹。英国冲突军备研究所副所长斯普利特斯表示，根据经验，北韩应是在香港或中亚国家建立了空壳公司，通过这些公司购买武器零部件，并经由与中国相邻的边境运入北韩。另有分析显示，今年1月发现的北韩产导弹的性能好于预期。北韩从上世纪80年代起向中东、北非地区出口苏联式武器，但一直被认为性能较差。蒙特雷国际研究院的北韩军火和不扩散问题专家杰弗里·路易斯博士表示，此次收集的北韩产导弹的性能并不比俄罗斯产差很多，最重要的是其价格非常便宜。路易斯使用卫星照片追踪北韩的导弹工厂动态，据推算，北韩一年可生产数百枚导弹。据悉，北韩向俄罗斯供应武器，从俄罗斯获得石油和粮食供应作为回报。这笔交易将使北韩的经济和军事实力得到提升。北韩有可能从俄罗斯获得导弹原材料、战斗机等军事装备，最坏的情况下还有可能获得核武技术援助。英国皇家联合军种研究所(RUSI)的北韩问题专家、资深研究员乔治夫·伯恩指出，北韩才是真正的胜利者，他们为俄罗斯提供了重要的帮助，并由此获得了巨大的影响力。BBC分析指出，北韩将可在实战中试验本国最新导弹的性能，并根据数据进行改善。更重要的是，乌克兰战争正成为北韩向他国出口武器的窗口。路易斯指出，北韩正大量生产武器，会希望卖给更多国家。俄罗斯毫无顾忌地使用了北韩产武器，这为其他国家提供了违背对北制裁的先例，今后北韩或成为中国、俄罗斯、伊朗等美国敌对国家的主要导弹供应者。