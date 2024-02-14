韩政府公布《2024年儿童安全实施计划》 投入6550亿韩元预算

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韩国国际广播电台报道：韩国政府拟开发儿童保护区域周围道路安全评价指标，改善存在危险因素的上下学常用道路，并援助安装防护栏、智能横道线等各类交通安全设施。行政安全部6日表示，该部门联合教育部等14个中央部门和17个市、道发布了包含上述内容的《2024年儿童安全实施计划》。该《计划》根据《儿童安全管理法》制定，旨在执行第一个儿童安全综合五年计划（2022年-2026年），包含了交通安全等六大领域2024年的具体推进计划。今年的总预算规模为6550亿韩元，较前一年增多63亿韩元。政府将在年底前开发完成儿童保护区域周边上下学常用道路的安全评价指标，根据评价结果对存在危险因素的道路进行改善。对没有人行道的地区，政府将利用学校用地开辟人行道；在道路的弯曲段、下坡路等处将安装针对一定级别以上车辆的防护栏。政府将为上述计划投入200亿韩元。政府还将另行投入200亿韩元，对行人和车辆的行动情况进行分析，推广安装可发出事故预警的智能横道线。还计划在今年上半年内完成制定无人儿童泳池、无人儿童咖啡馆等新型游乐设施的安全管理对策。对将从2026年起适用得到加强的环境安全管理标准的儿童活动空间和不属于《环境卫生法》适用对象的设施，政府将扩大环境安全检查，并加大设施改善补助力度。政府将对托儿所实施联合安全检查，对儿童游乐设施实施集中性安全检查；主要门户网站将在儿童咖啡馆等设施的搜索结果中提供关于安全管理优秀商家的信息。最后，政府将运营“儿童安全英雄”项目，鼓励儿童主动发掘学校周围存在的危险因素，并结合家长、儿童等需求方的意见，于年底前制作、发放20种安全教育内容。行政安全部将每隔半年对有关部门和地方自治团体的推进情况实施检查，确保儿童安全实施计划得到有条不紊的执行。