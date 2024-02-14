CNN：特朗普就驻韩美军费用分担言论错误百出 韩国分担40%-50%

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韩国国际广播电台报道：美国前总统特朗普日前表示不排除撤离驻韩美军。对此，美国媒体批评称，特朗普关于韩国防卫费分担问题的发言错误百出。CNN当地时间5日报道，经该媒体核实，特朗普最近接受《时代》采访时所说的内容至少存在32项错误。CNN指出，特朗普声称在自己展开更好的谈判前，韩国为4万驻韩美军防卫费所分担的金额过少。但“4万”这个数字并不准确，在特朗普就任前的2016年底，驻韩美军为2.6878万人。报道还指出，特朗普声称韩国在自己在任期间同意付数十亿美元，现在则几乎不出钱。CNN指出，这一说法更是与事实毫无关系。经与拜登政府谈判，韩国支付的分担金额比特朗普政府时期更多。韩国于2021年将防卫费分担金上调13.9%，承担了将近10亿美元，并同意在2022年-2025年根据国防费增额联动上调分担金。CNN还指出，特朗普称韩国在自己就任前几乎不出防卫费的说法也不属实。CNN报道说，韩国于2014年支付了8.67亿美元的分担金，2018年双方就根据物价涨幅上调分担金达成一致。美国国会研究服务部去年的报告显示，韩国通常承担驻韩美军驻扎费用（不含人力费）的40%-50%。另外，报道指出，特朗普在美国对华贸易逆差、1·6美国国会暴乱死亡人数、北约分担军费、2020年大选等多个问题上屡屡发表不符合事实的言论。