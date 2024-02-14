3月份韩国经常收支连续11个月实现顺差

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韩国国际广播电台报道：以半导体为中心的对外出口持续增长，今年3月韩国商品收支顺差幅度进一步扩大，贸易收支也持续实现顺差。韩国央行韩国银行9日发表的“2024年3月份国际收支”初步调查资料显示，3月份韩国经常收支实现了69.3亿美元顺差，这是自去年5月以来连续11个月呈现顺差。为此，今年第一季度韩国经常收支实现了168.4亿美元的顺差。在3月份经常收支项目领域方面，出口额减去进口额的商品收支顺差为80.9亿美元。与一个月前的66.1亿美元相比，顺差幅度进一步扩大，与出现逆差的去年同月(-11.8亿美元)相比获得了显著改善。以半导体为中心的韩国对外出口增加趋势正在持续，而能源价格下降等导致原材料进口减少。在出口方面，3月份同比增长3%，连续6个月保持增长势头。在商品种类方面，半导体、信息通信设备、石油产品等推动了出口增长。而汽车和机械类、精密仪器、钢铁和化妆品的对外出口则出现减少趋势。从地区来看，对东南亚和美国的出口继续保持增长势头。3月份的进口额为501.8亿美元，同比下降13.1%，但是比前一个月的455.5亿美元有所增加。与一年前相比，能源价格下跌，原材料进口减少了18.4%。