美智库：有迹象表明北韩正建造新潜艇 与“金君玉英雄”号同级别

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韩国国际广播电台报道：据观察显示，有迹象表明北韩正在建造新潜水艇。据推断，该潜艇与去年9月公开的被称为北韩第一艘战略核潜艇的“金君玉英雄”号潜艇（김군옥영웅/Hero Kim Kun Ok）属于同一级别。美国北韩问题智库网站“北纬38度”（38 North）对近期拍摄的北韩咸镜南道新浦南造船厂的商业卫星照片进行分析，并于8日刊登文章公布了这一结论。“北纬38度”指出，从去年底直至最近，该造船厂出现了潜艇艇身部件和建造装备，新潜艇的建造工作似已启动。去年12月底拍摄的照片中首次出现了用于建造潜艇的夹具（Jig），到今年2月中旬为止，又新增了两个。在今年3月31日拍摄的卫星照片中，可以看见直径分别为5.6米、6.4米、7米的三个潜艇艇身部件，这些部件为潜艇的横向外壳，焊接后即成艇身。“北纬38度”分析指出，根据这些部件的尺寸，可推测新潜艇与去年9月公开的新浦-C级战略核潜艇“金君玉英雄”号属于同一级别。当时北韩声称，该潜艇是北韩第一艘可实施核打击的战略核潜艇。“北纬38度”还指出，卫星照片显示，部件和设备的摆放位置有变化，这意味着潜艇的建造工作正在进行。照片还拍到了“金君玉英雄”号。去年9月，该潜艇上部安装有保护板，不过4月27日拍摄的照片中，保护板的一部分已被拆除，一旁则出现了移动式起重机。“北纬38度”推断，这一变化的原因尚不清楚，有可能是为了安装电子设备等，也有可能是在为最终海上试验做准备。