美报告：2032年韩芯片产能全球份额将升至19% 创历史新高

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韩国国际广播电台报道：有预测指出，预计2032年韩国芯片产能在全球市场中所占份额将接近20%，创历史新高。美国半导体工业协会（SIA）和波士顿咨询公司（BCG）当地时间8日发布的《半导体供应链的新恢复弹性》报告预测，2032年韩国芯片产能在全球市场中所占份额将达到19%。这较2022年的17%上升2个百分点，为历史新高。届时，韩国将仅次于中国大陆（21%），领先台湾（17%）和美国（14%）。2022年，韩国芯片产能仅次于中国大陆（24%）和台湾（18%），与日本并列第三。报告认为，韩国通过新建芯片工厂提高产能，推动全球份额上升。从2022年到2032年，韩国芯片产能的增长率为129%，仅次于美国（203%），高于欧洲（124%）、台湾（97%）、日本（86%）、中国大陆（86%）和其他地区（62%）。不过报告指出，韩国10纳米及以下芯片的产能份额则将从31%大幅跌至9%，同一时期台湾也将从69%跌至47%。这主要是因为美国政府通过《芯片法案》鼓励在美投资，对尖端制程工厂的投资大幅增长。美国为芯片的生产和研发提供总计527亿美元的补贴，到2032年，美国芯片产能的增长率将达到203%，所占份额也将从10%升至14%。尤其值得关注的是，美国10纳米及以下芯片产能的份额将从2022年的0%大幅升至2032年的28%。