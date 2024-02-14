韩国外交部长官赵兑烈13日访华

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韩国国际广播电台报道：作为韩国外长时隔6年访问中国的外交部长官赵兑烈13日上午在金浦国际机场对记者表示，希望此次访华为创造韩中关系发展的新契机迈出重要的第一步。赵兑烈长官表示，在严峻的地缘政治环境下，此次访华不仅将商讨两国关系的增进方案，也将成为韩半岛问题以及地区和国际局势相关战略沟通的重要契机。据悉，韩国外交部长官赵兑烈13日下午在北京与中国外交部长王毅会谈。赵兑烈长官表示，他将与王毅外长进行开诚布公的深入交谈。在原则问题上将明确表明韩国的立场，本次会谈的焦点将放在合作潜力较大的领域，为巩固两国关系奠定坚实的基础。对于中国较为敏感的脱北者(逃离北韩的居民)强制遣返的问题，赵兑烈说，因为这是韩国政府关注的重要问题之一，所以我方理应提出该议题，同时也会听取中方的意见。赵兑烈长官在韩中外长会谈中要求中国在解决北核问题及阻止北韩和俄罗斯之间的军事合作方面发挥"建设性作用"。赵兑烈表示，如果中国对韩美日合作或加入美英澳三边安全伙伴关系“奥库斯”（AUKUS）持否定立场，那么我们将在有关原则问题上明确表明我方的立场。当被问到是否会拜会中国国家主席习近平时，赵兑烈长官回答"尚未确定"。他说，此次访华将与王毅外长重点商讨双边关系。赵兑烈与王毅外长在会谈中还将讨论本月底在首尔举行的韩中日三国首脑会谈的议题。赵兑烈和王毅外长自去年11月在韩国釜山举行的韩中日外长会谈后，时隔半年再度见面。这是韩国外交部长官自2017年11月以来时隔6年半首次访华。2022年8月，时任外交部长官的朴振因新冠病毒疫情问题访问了中国山东省青岛，而不是北京。