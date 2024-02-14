北韩黑客入侵韩国法院电算网络 窃取了1千余GB的资料

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韩国国际广播电台报道：韩国警方在对去年发生的法院电算网络黑客入侵事件的调查结果显示，泄露的数据量比最初所知的还要多。韩国警察厅国家调查本部11日表示，与国家情报院、大检察厅进行联合调查结果显示，由于对法院电算网的黑客攻击，1014GB容量的法院资料被传送到电算网外部。据调查，恶性代码程序引发的黑客攻击事件发生在2021年1月7日之前到2023年2月9日。在此过程中，黑客组织为了不暴露自己的真实身份，将所窃取的资料传到其他服务器，但经确认，这批资料分别通过国内及海外各四台服务器而泄露。警方确认了其中一个服务器上残留的"回生案件"相关的5171份文件(4.7GB)。该资料是与法院的个人回生案件有关的相关文件，包括个人信息的亲笔陈述、婚姻关系证明书、诊断书等。但尚未确认黑客组织是否只针对个人回生案件的资料。韩国警方有关人士表示，调查确认了恶性代码程序于2021年1月7日活动的事实。对于警方只确认了极少部分泄露资料内容的问题，警方表示，黑客窃取犯罪事件发生后很久才着手调查。这是由于最初的黑客入侵途径尚未得到确认，无法确认在哪些领域存在漏洞。此前，法院于去年2月通过杀毒软件确认了恶性软件入侵的事实，但没有向有关部门通报。调查部门在通过媒体得知入侵事实后，于去年12月开始着手调查。