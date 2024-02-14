联合国部分成员国加强对北监视 北韩要求立即停止“挑衅行为”

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韩国国际广播电台报道：近期，联合国部分成员国为履行安理会对北制裁决议加强了对北韩的监视。对此，北韩要求立即停止这种“加剧紧张、招致动荡的挑衅行为”。北韩外务省对外政策室长13日在朝中社发表谈话称，一些国家对美国针对主权国家的敌视政策和霸权战略趋炎附势，做出不负责任的行为，对此深感担忧。北韩称，最近英国、加拿大、德国、法国、新西兰等国向韩半岛周围水域和亚太地区派遣军舰、军机，加剧了地区的军事紧张氛围。今年4月，韩国和英国海军在韩半岛附近海域进行了海上联合巡逻，以履行对北制裁决议。尹锡悦总统和英国首相里希·苏纳克（Rishi Sunak）去年11月在伦敦首脑会谈上签署了《唐宁街协议》，就上述作战达成协议。韩国派遣水面舰艇和海上巡逻机、英国派遣水面舰艇参加了此次作战。两国海军对北韩在公海上的非法转运活动进行了监视。北韩谴责称，上述国家以履行联合国安理会决议、遵守国际法为借口展开军事干预行为，不仅违背了以主权平等和不干涉内政为核心的《联合国宪章》的宗旨和原则，还对朝鲜半岛（韩半岛）乃至整个亚太地区的和平与安全造成了显著危险。北韩称，部分国家参加所谓的对朝制裁监视活动，做出了令人忧虑的行为，我方将严密分析此类行为造成的负面影响，在此基础上采取必要措施，坚决守护国家主权和安全。