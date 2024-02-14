迹象显示北韩向俄罗斯供应上世纪70年代产旧式武器

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韩国国际广播电台报道：有迹象显示，北韩向俄罗斯提供上世纪70年代生产的旧式武器库存，并非法获取外国产零部件、生产新型武器。韩国情报部门对此展开了追踪。此前有报道称，在俄罗斯向乌克兰使用的武器中，发现了上世纪70年代由北韩生产的122毫米多管火箭炮。韩国国家情报院（以下简称“国情院”）对此表示，确实存在相关情况，正在进行精密分析。去年乌克兰一名摄影家公开了据称在战地拍摄的炮弹照片，炮弹上可识别出“防-122”等韩语字样，并印有“77”，由此可推测生产年度为上世纪70年代。专家分析指出，该炮弹为北韩生产的122毫米多管火箭炮火箭弹。去年韩军也断定，北韩向俄罗斯提供了大批122毫米和152毫米炮弹。国情院表示，发现了与该事件有关的情况，正在进行精密分析，并持续追踪俄北间军事合作情况。北韩在向俄罗斯供应旧式炮弹、加快大规模生产的同时，改良型武器的开发也在提速。北韩国务委员长金正恩去年8月视察火箭炮工厂，要求全力投入炮弹生产，将北韩军炮兵部队的战斗性提升一个台阶。本月11日，金正恩又观摩了具有制导功能的240毫米新型火箭炮试射活动。另据英国冲突军备研究中心（CAR）近期的消息，落在乌克兰境内的俄军所使用北韩产弹道导弹残骸中，发现了数百个美国、欧洲生产的部件。