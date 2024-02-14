韩国总统办公室对“LINE事态”发表立场

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统办公室13日就日本政府对韩企进行行政指导而触发的“LINE事态”表示，将把韩国企业和国民利益放在首位，强烈应对有悖于NAVER意愿的不当行径。韩国总统办公室政策室室长成太胤在当天举行的记者会上表示，把国民和企业的利益放在首位，必要时将竭尽全力，这是政府的一贯立场。成太胤室长强调，政府计划最大限度地支援韩国企业不受海外任何不利处置或不利条件的影响而自主进行决策。对于哪怕有一些违背韩国企业意愿的不正当措施都将予以坚决、强烈地应对。成太胤室长表示，到目前为止，政府最大限度地尊重NAVER的立场，并将其反应在政府的应对方面。如果NAVER有追加的立场，政府也会提供一切支援。如果NAVER坚持Line Yahoo股份和事业的立场，将采取适当的信息安全措施，并最大限度地予以支援。成太胤室长还表示，因LINE事态而助长部分反日情绪的政治行为会损害国家利益，无益于保护韩国企业和处理利害关系。希望政界也能进行超越党派的协助。总统办公室一位有关人士对于韩国和日本政府共同调查LINE事件的可能性表示，正在与日本政府进行紧密沟通。如有必要，也可以一起调查有关事件。在日本等国家运营的韩国企业，政府一贯推行的原则是避免韩国企业遭到不利的措施，重要的是不要让在韩国活动的外国企业处于不利条件。因此，韩国的原则是对外国企业也不会采取差别化的措施。据报道，韩国IT企业“NAVER云”去年11月遭到黑客攻击，导致与NAVER共享部分系统的聊天应用程序LINE用户的个人信息外泄。日本总务省今年3月和4月对NAVER旗下的LINE运营商进行两次行政指导，要求其改善经营机制。其中包括重新调整与NAVER的资本结构。