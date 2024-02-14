韩中两国外长举行会谈

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韩国国际广播电台报道：韩中两国外长13日在中国北京进行了四个小时的会谈，就两国关系改善方案等进行了协商。据悉，韩国外交部长官赵兑烈和中国外交部长王毅当天在北京钓鱼台国宾馆会晤。宾主双方就高层交流和经济合作等两国间悬而未决的事宜、北韩问题、地区和国际局势等进行了讨论。双方明确了改善和发展韩中关系是互利共赢的共识。韩国外交部长官赵兑烈在会谈开始时表示，希望此次访华成为韩中关系向前迈进的重要一步，韩国政府高度重视对华关系。即使有难关也需要细心管理，避免分歧升级为矛盾，两国必须继续维持合作的动力。对于韩中关系，赵兑烈强调，不是速度和规模，而是要通过增进相互信任，为可持续发展奠定基础。王毅外长表示，近段时间，中韩关系面临困难和挑战，这不符合双方共同利益，也不是中方愿意看到的。他说，希望韩方与中方一道，坚守两国建交初心，坚持睦邻友好方向，坚定互利合作目标，排除干扰，相向而行，合力推动中韩关系健康稳定发展。在当天的会谈中，赵兑烈长官表示，要想持续两国合作，就必须在包括高层在内的多个层次加强战略交流与沟通，并邀请王毅外长访韩。王毅对此表示，会在相互方便的时候访韩。为了本月底成功召开第9次韩中日首脑会议，两国决定继续保持合作。据报道，赵兑烈长官向中方转达了国内外对脱北者强制遣返的忧虑，并希望中国给予特别的关注和协助，以便脱北者能够前往自己想要的地方。 另外，赵兑烈对北韩挑衅以及北韩与俄罗斯之间非法军事合作表示担忧。并表示，为实现韩半岛和平稳定、北韩无核化，希望中国发挥建设性作用。王毅外长表示，中国对韩半岛政策没有改变。他表示，将在解决韩半岛问题上发挥作用。在经济领域，为了保持供应链的稳定管理等将和韩国紧密沟通。赵兑烈长官表示，以换位思考的姿态承认彼此不同，同时需要致力于相互理解、关怀、扩大共识。另外还强调说，文化内容的自由接触有助于改善两国青年的相互认识，以此迂回地提到了希望解决2016年以后中国国内控制韩流的“限韩令”的问题。