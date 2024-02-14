北俄间客运列车将恢复运行 北韩或派遣大批劳工

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韩国国际广播电台报道：受新冠疫情（COVID-19）影响一度中断的北俄间客运列车将恢复运行。俄罗斯远东滨海边疆区州长奥列格·科热米亚科（Oleg Kozhemyako）当地时间13日在电报（Telegram）频道上宣布，往返符拉迪沃斯托克（Vladivostok）与北韩罗先市的客运列车将恢复运行。科热米亚科表示，在与罗先市人民委员长申昌日（音译）的会谈上讨论了具体细节。申昌日率领的罗先市人民委员会代表团于本月12日乘坐列车启程访问俄罗斯滨海边疆区。科热米亚科今年1月曾向当地媒体透露，往返俄罗斯与北韩的客运列车有望在年内恢复运行。罗先市是与中国、俄罗斯接壤的“经济特区”，属于北韩境内外国人来往较为频繁的地区之一。北韩的铁路铺设至距离罗先54公里的俄罗斯哈桑区，若要前往符拉迪沃斯托克，必须在哈桑换乘俄罗斯火车。新冠疫情暴发后，往返罗先与哈桑的客运、货运列车均停运，2022年11月货运列车恢复运行。据美国之音报道，卫星照片显示，近期往返该路段的货运列车数量猛增，今年4月达到36辆。另据美国自由亚洲电台报道，列车能够以低廉的费用运输大量人力和资源，往返罗先和哈桑之间的客运列车恢复运行后，北韩或向滨海边疆区大规模派遣劳工。去年9月北韩与俄罗斯举行首脑会谈后，两国合作关系迅速升温，分析认为北韩有可能向俄罗斯派遣大批劳工。目前韩国国家情报院等情报机构正密切关注相关动向。联合国安理会对北制裁决议禁止北韩向海外派遣劳工，不过俄罗斯和北韩出于军事、经济上的种种考量，似有意违反决议。