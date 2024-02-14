韩国政府向特朗普方面转达对驻韩美军防卫费的立场

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韩国国际广播电台报道：今年11月举行美国大选的共和党候选人前总统特朗普提出驻韩美军撤离的可能性，以此向韩国施压要求增加驻韩美军防卫费的承担金额。美国大选后，对韩美关系的担忧日益加剧，韩国驻美国大使赵显东表示，目前正在为应对未来有可能发生的任何情况做准备工作。无论美国大选结果如何，韩美同盟都将在制度化的持续合作方面毫不动摇，并继续得到加强。尤其是对特朗普做出的韩国几乎没有支付应该承担的驻韩美军防卫费的错误发言表示，韩国已通过多种渠道向特朗普前总统方面表明了立场。韩美两国定期签订《韩美防卫费分担特别协定》（SMA）规定韩国应负担驻韩美军驻扎费用。 韩美两国正在协商自2026年起适用的防卫费承担金额的规模等事宜，力争在美国大选前与拜登政府达成协议。韩国驻美大使赵显东表示，自首次防卫费协商会议开始，韩美两国就创造驻韩美军稳定驻扎环境、加强韩美联合防卫态势等进行了协商。目前韩国的立场是，为了能在合理的水平上承担韩国的防卫费而与美国进行磋商。韩国政府认为，在美国大选过程中，有关驻韩美军的强硬发言不会对正在进行的驻韩美军防卫费的协商产生影响。特朗普前总统曾通过大选游说向韩国施压，要求提高驻韩美军驻扎费用。韩国政府对此表示，韩美同盟的合作关系已经制度化，不会产生动摇。