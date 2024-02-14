韩美本月21日至22日在首尔进行防卫费分担特别协定(SMA)谈判

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韩国国际广播电台报道：《驻韩美军防卫费分担特别协定》(SMA)第二轮谈判定于本月21至22日在首尔举行，谈判旨在决定驻韩美军驻扎费用的韩国分担金额。韩国外交部一位官员16日表示，为签署从2026年开始适用的第12次驻韩美军防卫费分担特别协定，双方敲定了上述谈判日程。这位官员重申，防卫费分担旨在为驻韩美军营造稳定的驻扎环境、加强韩美联合防卫态势，应维持在合理水平上，我方将秉持这一原则进行谈判。据悉，两国将在本次谈判中就分担金额、有效期、谈判日程等事宜展开协调。今年3月初，外交部防卫费分担谈判代表李泰雨与美国国务院高级助理琳达·施佩希特(Linda Specht)分别组建谈判团队；上月23日至25日，双方在美国夏威夷火奴鲁鲁进行中的第一轮谈判中交换了基本立场。会后，韩国强调"合理的水平"，美国则强调“维持防卫态势的共同承诺”，显示出双方微妙的立场差异。目前的驻韩美军防卫费分担特别协定距离到期尚有1年零8个月。韩美两国今年3月破例提前启动了决定下一次承担金额的谈判。美国共和党总统候选人特朗普主张大幅调高盟友防卫费分担金额，双方会否从第二轮起加速谈判备受关注。据悉，韩美双方就尽早签署协议达成了共识。不过也有预测认为，年内结束谈判恐怕有难度。