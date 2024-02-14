韩国举行2024年“翱翔鹰”空中作战演习

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韩国国际广播电台报道：韩国空军17日至24日在清州第十七战斗飞行团举行2024年上半年“翱翔鹰”(SoaringEagle)空中作战演习。由空中战斗司令部主持的本次演习将调遣F-35A、F-15K、KF-16、FA-50、F-5战斗机、KA-1战斗控制机、KC-330多功能空中加油运输机、E-737预警机等60多架战机。参演人员分为我军蓝军(Blue Air)和虚拟敌军(Red Air)两组。 空军将实施应对敌方的战斗机、无人机渗透和巡航导弹的防御演练，进行发现挑衅前兆后先发制人地破坏敌方移动式发射台(TEL)等挑衅起点的航空拦截训练等。据悉，空军作战司令部太空作战大队将首次参演。该作战大队通过对敌方进行电磁干扰、共享敌方电磁干扰设备的位置，协助空军完成任务。“翱翔鹰”(SoaringEagle)空中作战演习从2008年起每年举办，由韩国空军单独进行一到两次演习。 考虑到南北韩对话的氛围，2018年后以非公开方式进行。2022年起重新改为公开演习。兼任空中作战演习团团长的第29战术开发训练飞行战斗队队长李相泽(音)表示，为应对与日俱增的敌方威胁，将最大限度地利用空军战力和可用资产，提高飞行员的应对能力。