韩国和斯洛伐克举行外长会谈

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官赵兑烈15日与到访的斯洛伐克外交部长尤拉吉·布拉纳尔(Juraj Blanar)举行会谈并共进午餐，讨论两国关系、经济、国际舞台上的合作等事宜。赵兑烈长官当天对布拉纳尔外长过去担任北部日利纳州州长期间为两国关系发展做出的贡献表示感谢。北部日利纳州进驻有众多韩国企业。赵兑烈还表示，去年是韩国和斯洛伐克建交30周年，两国以此为契机，正在持续、活跃地展开高层交流。赵兑烈长官表示，两国一直以来以经济领域为中心发展合作关系，希望斯洛伐克为进驻当地的140多家韩国企业的顺利经营提供支持，并期待两国合作扩大至核电站、军工等多个领域。布拉纳尔外长回应说，希望两国间经济合作扩大至研发、工业机器人等新技术领域，实现多元化，并进一步加强在安全领域的合作。赵兑烈长官表示，北韩与俄罗斯的非法军事合作威胁韩半岛乃至世界的和平安全，对此感到担忧，韩国将和国际社会一道果断采取应对措施。布拉纳尔外长对此表示，支持韩半岛的和平与统一，强烈谴责威胁北韩在韩半岛发起的任何挑衅，支持韩国政府的统一构想和对北政策，并将积极履行对北制裁措施，竭尽所能发挥作用。这是斯洛伐克外交部长自2013年以后时隔11年正式访韩。