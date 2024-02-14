共同民主党议员禹元植当选第22届国会前半期议长成定局

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韩国国际广播电台报道：共同民主党议员禹元植实际上当选第22届国会前半期议长。在4·10国会议员选举中成功连任五届国会议员的禹元植16日在国会召开的共同民主党当选人大会上，意外获得半数以上在籍议员的选票，击败了秋美爱议员，当选前半期国会议长候选人。“运动圈”(1980年5·18光州民主化运动以后从事进步社会改革和变革运动的大学生)背景的禹元植议员曾在已故民主党前常任顾问金槿泰派系的在野党组织“民主和平国民连带”（民平联）活动，通过第17届国会议员选举进入国会。他长期领导党内"乙支路委员会"(守护乙方民生实践委员会)开展活动，并作为文在寅政府的首名执政党党鞭从政，被评价为具有实践和协商能力。禹元植在接受采访时表示，国会应按照国民的意愿去做该做的事情。中立并非毫无价值，只有当中立能让国民的生活变得更好并提高国民的权利，才能成为有价值的事情。他强调说，新一届国会与前一届截然不同，对符合民心的事务会注重协商，但若出现违背民心的退步或拖拉，则会根据经朝野协议制定的《国会法》予以处理。按惯例，国会议长由国会第一大党议员担任。若各党推荐议长和副议长候选人，将在下月5日举行的第22届国会第一次全体会议上通过投票决定，当选条件是获得过半在籍议员的选票。由于第22届国会议员中过半属于共同民主党，禹元植当选前半期国会议长实际上已成定局。