KDI预计今年韩国经济增长率为2.6%

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韩国国际广播电台报道：韩国政策性研究机构韩国开发研究院(KDI)将今年韩国经济增长率预期从2.2%上调至2.6%，高于穆迪近期公布的预期(2.5%)，与经合组织(2.6%)相同。据预测，明年韩国经济增长率为2.1%。今年消费者物价上涨率预计为2.6%，比2月份的预期高出0.1%。韩国开发研究院在16日公布的《2024年上半年KDI经济展望》中指出，随着对外出口激增，今年韩国经济预计增长2.6%。今年第一季度韩国国内生产总值在出口持续复苏和基数效应的推动下，同比增长3.4%；与前一季度（经季节性调整）相比，也大增1.3%。韩国开发研究院认为，出口缓解了经济低迷，尤其是全球芯片交易额猛增，缓解了贸易低迷，对外出口正以芯片为主大幅增长。韩国开发研究院预计，明年的经济增长率为2.1% 。这是该机构首次公布2025年经济增长预期。该机构表示，虽然今年的增长预期有所上升，但只是抵消了去年经济的低迷，要到2025年才能真正恢复增长。韩国开发研究院还表示，到2025年，内需不振将有所缓解，但出口增长势头将有所调整。尽管韩国对外出口在2025年也将保持良好势头，但增速将不及今年。今年商品出口的同比增速预计为5.3%，明年则为2.4%。韩国开发研究院认为，今年出口势头强劲，但内需将持续低迷。 据预计，受内需不振的影响，今年的消费者物价上涨率将低于2023年的3.6%，为2.6%，明年将达到与稳定物价目标一致的2.1%。