韩政府实施民调显示七成国民赞成医学系扩招

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韩国国际广播电台报道：韩国文化体育观光部16日发表了14日至15日实施的“医学院扩招方案国民看法调查”结果。调查结果显示，对于医学院是否需要扩招2000名的问题，72.4%的应答者(非常需要26.1%，比较需要46.3%)回答"需要"。另外，对于医疗界提出的"重新讨论医学院扩招"，57.8%的受访者表示"不同意"，78.7%的受访者表示"不同意医大教授集体罢诊行动"。对于医疗界不参与政府医疗改革特别委员会的问题，71.8%的受访者表示“不认同”。对2025学年度高考医学院招生名额采取50%~100%自主扩招措施，51.4%的受访者认为"是很好的决定"。对于罢诊的实习和住院医生的医师执照停止处分有关问题，55.7%的受访者回答"应根据法律和原则采取医师执照停止处分"，38.9%的受访者回答“取消处分、通过对话说服"。另外，87.3%的受访者认为“公共卫生医疗领域的危机严重”，65.3%的受访者认为“政府针对医疗紧急情况的应对措施做得欠佳"。此次调查委托民调机构“韩国调查(Hankook Research)”，以全国1000名18岁及以上男女为对象，通过网络调查和手机调查实施，置信度为95%，样本误差为±3.1个百分点。