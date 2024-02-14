韩国和柬埔寨关系升级为战略伙伴关系

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韩国国际广播电台报道：韩国和柬埔寨决定将两国关系提升为"战略伙伴关系"，这距离两国1997年重新建交27年。韩国总统尹锡悦与柬埔寨首相洪玛奈（Hun Manet）16日上午在龙山总统办公室举行首脑会谈，并签署了《韩国和柬埔寨关于建立战略伙伴关系的联合声明》。柬埔寨首相自2014年12月洪森政府之后，时隔10年再次访韩。在当天的会谈中，尹锡悦总统表示，两国自建交以来，双边贸易增长了20倍，人员往来也增加了150倍，韩国已成为柬埔寨的第二大投资国。为顺应这种发展趋势，两国建立起双边战略伙伴关系，意义深远。尹锡悦表示，我们期待与目前东盟地区发展最快的柬埔寨扩大双边贸易和投资合作，并加强数字环境等面向未来领域的合作。洪玛奈表示，柬埔寨的经济成长和发展与韩国的贡献密不可分。我们珍惜与韩国的稳固关系，同时希望今后在双边、多边领域继续深化和扩大两国关系。洪玛奈还表示，两国间不仅高层交流、经济交流、国防与安全合作十分活跃，各领域的人员往来也十分频繁。在当天的会谈中，柬埔寨方面重申支持韩国的对北韩政策；同时两国敦促北韩遵守联合国安理会所有相关决议。另悉，尹锡悦总统夫人金建希女士出席了两国首脑间的午宴。这是金建希女士自去年12月15日结束对荷兰的国事访问后，时隔153天再次公开露面。