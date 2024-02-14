韩中举行经济部长视频会议 商讨供应链合作

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韩国国际广播电台报道：韩国与中国时隔21个月举行经济部长会议，就原材料和关键矿物的供应链合作方案进行了讨论。在以美国和中国为主的全球供应链重组过程中，韩中举行经济部长会议旨在加强两国经济合作，也是为了在26日至27日韩中日领导人会议举行前，提前商榷经济议题。此次会议后，经济部长面对面会议有望时隔6年重启。韩国企划财政部表示，经济副总理兼企划财政部长官崔相穆同中国国家发展和改革委员会党组书记、主任郑栅洁共同主持第18次韩中经济部长会议。这是2022年8月以后，两国时隔约1年9个月首次举行经济部长会议。会议以视频形式举行，时长约90分钟。这也是自2020年10月新冠疫情扩散期间举行第16次会议后，连续3次以视频形式举办会议。崔相穆致开幕辞时表示，韩中是隔海相望的近邻，也是多年的老朋友。相信通过本次会议，两国合作的范围和深度有望得到扩展。崔相穆强调，面对国际局势的急剧变化，当前应进一步提升韩中关系，将两国关系升级为互惠伙伴关系。他指出，伙伴关系的两大关键词是“供应链”和“战略合作”。崔相穆表示，两国应加固供应链合作连接点，推动扩展合作范围和深度。不仅要开展尿素、镓、石墨等原材料和关键矿物的合作，还要通过生物、清洁能源等新产业领域的供应链和技术合作引领全球产业发展。崔相穆说，双方还应加强贸易、投资等战略合作。无论在地理还是文化上，两国都是近邻，除了在贸易和投资领域进行交流与合作，还应扩大到文化和内容产业领域。中方也强调了供应链等领域的互相合作关系。郑栅洁表示，韩国和中国是搬不走的邻居。韩中建交后，交流与合作大幅增进，互为重要的贸易伙伴，希望今后进一步发展两国合作关系。郑栅洁强调，为了稳定两国间互补性较大的新产业领域供应链，尤其应逐步建立深入的合作关系。