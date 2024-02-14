韩4月就业人口新增26.1万人 就业率创历年同期新高

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韩国国际广播电台报道：韩国制造业等行业的就业人口增加，新增人数回升至20多万；就业率创历年4月新高。据统计厅17日发布的《2024年4月就业动向》资料，4月就业人口为2869.3万人，同比增加26.1万人。今年1月（38万人）和2月（32.9万人）就业人口新增人数连续超过30万人，3月减至17.3万人，4月再次回升。从各行业来看，受近期出口表现强劲等影响，制造业就业人口增加10万人，增幅达2.3%。这是2022年11月增加10.1万人以后，时隔17个月的最大新增人数。另外，保健业及社会福利服务业增加9.3万人，信息通信业增加6.8万人；建筑业就业人口仅增加5000人，增幅收窄。通过人力中介企业就业的业务设施管理、业务支持及租赁服务业的就业人口减少6.6万人，减幅为4.6%。教育服务业和批发零售业也分别减少4.9万人和3.9万人。统计厅社会统计局长徐韵朱表示，受产业无人化、自动化和在线交易活跃的影响，零售业领域的个体户和临时工大幅减少。按就业人口的年龄来看，60岁及以上为29.2万人，30岁至39岁为13.2万人，50岁至59岁为1.6万人。不过，40岁至49岁(-9万人)和20岁至29岁(-7.7万人)有所减少。15岁及以上人口就业率为63%，同比上升0.3个百分点，为历年4月最高纪录。失业人口为88.5万人，同比增加8.1万人。失业率为3%，同比上升0.2个百分点。企划财政部表示，近期，以出口为中心，经济和内需出现复苏迹象，就业形势良好，但建筑业仍低迷。