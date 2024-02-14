尹锡悦总统连续第三年出席5·18纪念仪式 强调经济自由

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韩国国际广播电台报道：5·18民主化运动第44周年纪念仪式18日在光州国立5·18民主公墓举行。尹锡悦总统和“五月的孩子们”携手从正门“民主之门”入场。这是尹锡悦总统连续第三年出席5·18纪念仪式，他也是继卢武铉前总统之后，第二位在任期内连续三年出席该活动的总统。尹锡悦总统系黑色领带，活动开始前与民主有功者后人一同在民主公墓前等候遗属代表乘坐的大巴。尹锡悦总统在“民主之门”留言簿上写道，“五月精神引领我们的自由、繁荣和未来”。遗属代表抵达后，尹锡悦总统一一行注目礼并握手，随后右手携“五月的母亲们”、左手携民主有功者后人共同步行至位于5·18纪念碑前的仪式举办地。总统办公室表示，共同入场象征着世代继承光州的五月精神。尹锡悦总统还与民主有功者遗属及后人代表共同参加了敬献花圈和焚香的环节。有功者后人代表和大学生代表朗读了纪念5·18民主化运动真相的报告。值得关注的是，尹锡悦总统今年的致辞措辞柔和、注重情感表达。例如，致辞以“5月的光州街头，流苏花盛放”开头；而去年的致辞则出现过“必须与威胁自由和民主主义的势力作斗争”等强硬表述。另外，尹锡悦总统的语气也较去年更加缓和。韩国执政党在4月国会议员选举中惨败后，尹锡悦总统致力于改变被指过于专制的说话语气，采用更柔和的沟通方式。尹锡悦总统在致辞中强调，5·18民主化运动的含义不应只停留在过去的政治议题上，更应扩张为有助于发展面向未来的国家的概念。尹锡悦总统多次强调，韩国国民已享受着全球最高水平的政治自由和政治人权，当前需要缓解经济不平等、保障经济自由，五月精神应为面向未来、实现经济自由作贡献。尹锡悦总统承诺，将为众多未能享受到经济自由的国民实现快速的经济增长、公平公正的分配，开启以中低收入群体为中心的时代。另外，在当天的纪念仪式上，尹锡悦总统和“五月的母亲们”携手共唱象征5·18民主化运动的《献给你的进行曲》。这是尹锡悦总统连续三年在纪念仪式上唱这首歌。尹锡悦总统与坐在左右两边的遗属代表握手后，随即赴国立5·18民主公墓第一墓区拜谒有功者，并慰问遗属。当天尹锡悦总统未与到场的国民力量党紧急对策委员会委员长黄祐吕、共同民主党党首李在明等政坛人士单独交流。