韩美两国21日开始进行第二轮驻韩美军防卫费分担特别协定谈判

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韩国国际广播电台报道：确定2026年以后韩国承担驻韩美军驻扎费的第12次驻韩美军防卫费分担特别协定(SMA)第二轮谈判自21日起为期三天在首尔举行。韩国外交部防卫费分担谈判代表李泰雨与美国国务院高级助理琳达·施佩希特(Linda Specht)分别作为两国首席代表与会。双方在上月23至25日在美国夏威夷檀香山举行的第一轮谈判上相互确认了各自的立场，在一个月后举行的第二轮谈判上将正式讨论分担金额的规模和制定标准等事宜。韩国外交部在发表谈判日程时表示，防卫费分担旨在为驻韩美军营造稳定的驻扎环境、加强韩美联合防卫态势，应维持在合理水平上。美国国务院高级助理琳达·施佩希特18日抵达仁川国际机场时对记者说，驻韩美军防卫费分担特别协定(SMA)谈判将基于美国同盟的重要性、韩美两国关系以及相互支持，期待两国能在愉快的氛围中进行。驻韩美军防卫费分担特别协定(SMA)是规定韩国承担驻韩美军费用的协定，韩国所承担的费用包括人工费(驻韩美军韩国雇员的薪资)、军事建设费(设施建设支援)、军工支援费(劳务及物资支援)等三个项目。韩美从1991年开始每隔两至五年通过防卫费分担特别协定（SMA）谈判敲定韩国政府负担的驻韩美军驻扎费用，本次是第12次谈判。2021年达成第11次防卫费协议，有效期截至2025年。距离该协定到期还有两年，然而韩美双方提前启动了下一轮谈判。 根据第11轮防卫费协议，2021年防卫费分担金额为1.1833万亿韩元，同比上涨了13.9%。未来四年间，每年都会根据国防费上涨率而予以上调。