韩政府敦促实习和住院医师返岗和对话

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韩国国际广播电台报道：实习和住院医生离岗已逾三个月，这些医生获取行医执照的期限事实上已经推迟了一年。另据政府统计，最近三天期间已有31名实习和住院医生返岗。在中央事故处理本部长朴敏守（保健福祉部第二次官）的主持下，政府于21日召开了本部会议。朴敏守表示，据统计，截至20日重返100家教学医院的实习和住院医生共有659人，返岗人员规模较本月17日增加了31人。朴敏守表示，少数实习和住院医生已返岗。从一线的意见来看，有些医生想重返工作岗位，也有些医生希望与政府对话，但他们提出相关意见后就会遭到攻击。我觉得，每位实习和住院医生都有他们自己的想法，希望他们拿出勇气表达自己的意见，政府也会最大限度地尊重个别医生的意见。朴敏守表示，在经历了三个月的紧急诊疗体系之后，政府、国民和医疗人员不能再回到过去不合理的医疗供需体系。目前正在形成以患者为主加强合作体系的共识，即上级综合医院应集中于重症患者的诊疗，降低对实习和住院医生的依赖度，并积极扶持中小综合医院。朴敏守说，医学系扩招事实上已告一段落，医疗界应尊重司法部的判断，停止集体行动。再次敦促医疗界不要进行消耗性的争论，为国家的未来进行建设性对话。